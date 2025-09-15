GDE JE TU PRAVDA? Podatak koji će vas zaprepastiti: Šampionu US opena 5.000.000 dolara, a najbržem na planeti 70.000! Ispadneš u 1. kolu i zaradiš više!
Za atletku kažu da je kraljica sportova, a trka na 100 metara je svakako ikonična disciplina u ovom sportu. Nazivaju je kraljevskom disciplinom sprita u kojoj takmičari pomeraju granice ljudskih sposobnosti.
Iako trka na 100 metara važi za jedan od najatraktivnijih događaja u sportu, nagrade koje dobijaju pobednici ne mogu se meriti sa nekim sportovima koji su marketinški atraktivniji - poput tenisa.
Na nedavno održanom US openu šampioni u muškoj i ženskoj singl konkurenciji, Karlos Alkaraz i Arina Sabalenka, zaradili su neverovatnih pet miliona dolara, što je najveća pojedinačna nagrada u istoriji tenisa.
S druge strane, Jamajčanin Oblik Sevil i Amerikanka Melisa Džeferson Vuden, koji su trijumfovali u trci na 100 metara na Svetskom prvenstvu u Japanu zaradili su po 70.000 dolara.
Verovali ili ne, teniseri i teniserke koji su ispali u prvom kolu US opena dobili su više novca od zvanično najbržih na planeti, jer je mesto u glavnom žrebu turnira u Njujorku garantovalo zaradu od 110.000 dolara.
I gde je tu pravda...
Kurir sport