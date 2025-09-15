Slušaj vest

Za atletku kažu da je kraljica sportova, a trka na 100 metara je svakako ikonična disciplina u ovom sportu. Nazivaju je kraljevskom disciplinom sprita u kojoj takmičari pomeraju granice ljudskih sposobnosti.

Iako trka na 100 metara važi za jedan od najatraktivnijih događaja u sportu, nagrade koje dobijaju pobednici ne mogu se meriti sa nekim sportovima koji su marketinški atraktivniji - poput tenisa.

Na nedavno održanom US openu šampioni u muškoj i ženskoj singl konkurenciji, Karlos Alkaraz i Arina Sabalenka, zaradili su neverovatnih pet miliona dolara, što je najveća pojedinačna nagrada u istoriji tenisa.

Janik Siner - Karlos Alkaraz, finale Ju-Es opena Foto: Andrew Schwartz / SplashNews.com / Splash / Profimedia, COREY SIPKIN / UPI / Profimedia, Mandel NGAN / AFP / Profimedia

S druge strane, Jamajčanin Oblik Sevil i Amerikanka Melisa Džeferson Vuden, koji su trijumfovali u trci na 100 metara na Svetskom prvenstvu u Japanu zaradili su po 70.000 dolara.

Verovali ili ne, teniseri i teniserke koji su ispali u prvom kolu US opena dobili su više novca od zvanično najbržih na planeti, jer je mesto u glavnom žrebu turnira u Njujorku garantovalo zaradu od 110.000 dolara.

I gde je tu pravda...

