Švedski atletičar je postavio i novi svetski rekord - 6.30 metara! To je ujedno i njegov 14. oboreni rekord u karijeri, a četvrti ove godine.

Armand Duplantis je pobedu obezbedio sa preskočenih 6.15m, da bi onda iz trećeg pokušaja uspeo da preskoči 6.30 i tako pomeri granice u ovoj disciplini.

Drugoplasiran u Tokiju bio je Grk Emanuil Karalis (6.00), a trećeplasiran Australijanac Kurtis Maršal (5.95).

