Armand Duplantis slavio je na Svetskom prvenstvu u Tokiju u disciplini skok s motkom.
Ostali sportovi
NEVEROVATNI DUPLANTIS NATAVLJA DA POMERA GRANICE: "Leteći Šveđanin" opet oborio svetski rekord!
Slušaj vest
Švedski atletičar je postavio i novi svetski rekord - 6.30 metara! To je ujedno i njegov 14. oboreni rekord u karijeri, a četvrti ove godine.
Armand Duplantis je pobedu obezbedio sa preskočenih 6.15m, da bi onda iz trećeg pokušaja uspeo da preskoči 6.30 i tako pomeri granice u ovoj disciplini.
Drugoplasiran u Tokiju bio je Grk Emanuil Karalis (6.00), a trećeplasiran Australijanac Kurtis Maršal (5.95).
Reaguj
Komentariši