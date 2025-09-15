Slušaj vest

Ministar prosvete prof. dr Dejan Vuk Stanković i predsednik Šahovskog saveza Srbije Andrija Jorgić potpisali su danas Protokol o saradnji koji predstavlja značajan korak u pravcu unapređenja obrazovanja i vaspitanja mladih kroz razvoj šaha u školama i predškolskim ustanovama.

Popularizacija šaha u školama i predškolskim ustanovama Foto: Šahovski Savez Srbije

„Naša saradnja može da bude višestruko značajna, kako za razvoj šaha u Srbiji, koji ima istorijske korene i međunarodne uspehe, tako i za prosvetu u Srbiji, pre svega za decu u ranoj fazi obrazovanja i vaspitanja. Šah nije samo igra, već i moćno vaspitno i obrazovno sredstvo koje podstiče koncentraciju, razvija logično mišljenje, posvećenost, odgovornost i kreativnost. Upravo te komponente su temelj za razvijanje znanja i veština i nadam se da će šah podstaći decu da krenu stazama velemajstora kao što su bili Gligorić, Ljubojević, Matanović i druga velika imena našeg šaha. Naš zajednički cilj jeste da učenicima širom Srbije omogućimo da kroz šah steknu nova znanja, veštine koje će im biti dragocene u budućnosti" rekao je ministar Stanković.

Ministar je zahvalio Šahovskom savezu Srbije na inicijativi i posvećenosti, kako bi šah postao sastavni deo detinjstva i školovanja što većeg broja učenika.

Predsednik Šahovskog saveza Srbije Jorgić veruje da će saradnja sa Ministarstvom prosvete povećati interesovanje učenika, ali i njihovih roditelja za šah.

„Poznato je da ova viteška igra povoljno utiče na mentalni razvoj dece, a takođe uči ih strpljenju, pomaže deci da izgrade samopouzdanje, razviju ključne kognitivne veštine i nauče kako da se suoče sa izazovima. Deca koja vežbaju šah beleže bolje rezultate u aktivnostima koje uključuju pamćenje i koncentraciju, što je korisno i u školskim predmetima poput matematike i jezika", rekao je Jorgić.

Jorgić je izrazio zahvalnost Ministarstvu prosvete „jer su podržali ideje i inicijativu o implementaciji šaha u školski program kroz slobodne nastavne aktivnosti i prepoznali značaj koji šah kao sport ima kada su u pitanju deca".

Sporazumom je predviđeno više oblasti saradnje preko edukacije nastavnika i stručnog osoblja za vođenje šahovskih sekcija, do unapređenja takmičenja, kao i popularizaciju šaha kroz akciju „mesec šaha u školama".