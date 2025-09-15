Kanadska atletičarka kladivo bacila 80,51 metar.
Ostali sportovi
KEMRIN DOBACILA DO ZLATA: Kanađanka osvojila najsjajniju u bacanju kladiva na SP u Tokiju
Kanadska atletičarka Kemrin Rodžers osvojila je zlatnu medalju u bacanju kladiva na Svetskom prvenstvu u Tokiju.
Ona je do zlata stigla hicem od 80,51 metar, koji je zabeležila u drugoj seriji.
Srebrnu medalju je osvojila Kineskinja Đie Džao hicem od 77,60 metara, a treća je bila njena sunarodnica Điale Džang hicem od 77,10 metara.
(Beta)
