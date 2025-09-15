Slušaj vest

Kanadska atletičarka Kemrin Rodžers osvojila je zlatnu medalju u bacanju kladiva na Svetskom prvenstvu u Tokiju.

Ona je do zlata stigla hicem od 80,51 metar, koji je zabeležila u drugoj seriji.

Srebrnu medalju je osvojila Kineskinja Đie Džao hicem od 77,60 metara, a treća je bila njena sunarodnica Điale Džang hicem od 77,10 metara.

(Beta)

