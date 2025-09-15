Slušaj vest

Francozo je pretrpeo ozbiljnu povredu glave u subotu i od tada se nalazio na lečenju u bolnici u Santjagu, navodi se u saopštenju.

Federacija je navela da su je o smrti skijaša obavestili medicinski zvaničnici u Čileu i da Francozo nije preživeo povredu lobanje koja je dovela do otoka mozga.

Francozo je pobedio u superveleslalomu u drugorazrednom takmičenju Kup Evrope 2021. godine. U trkama u Svetskom kupu nijednom nije bio među 20 najboljih skijaša.

"Ovo je tragedija za njegovu porodicu i za naš sport", rekao je predsednik Federacije Flavio Roda, podsećajući na smrt 20-godišnje skijašice Matilde Lorenci pre manje od godinu dana.

"Apsolutno je neophodno učiniti sve što je moguće kako se ovakve nesreće više ne bi dešavale", dodao je on.

(Beta)