Sudbina, ili kako god to nazvali, okrutno se poigrala sa, po mnogima, najboljim reli vozačem svih vremena - Kolinom Mekreom.

Čuveni škotski vozač poginuo je na današnji dan pre 18 godina. Nastadao je nedaleko od svog doma u padu helikoptera kojim je sam upravljao. Sa njim su "na onaj svet" otišli njegov petogodišnji sin Džoni, i porodični prijatelji Grejem Dankan (37) i Ben Porčeli (6). U subotu, 15. Septembra 2007. godine, oko četiri popodne po lokalnom vremenu, helikopter registrovan na Kolina Mekrea srušio se oko dva kilometra od njegove porodične kuće. O stravičnosti nesreće govori podatak da se na identifikaciju ostataka žrtava čekalo jako dugo.

Ovaj reli vozač je rođen u malom škotskom gradu Lanarku.

Veliki talenat

Prva ljubav je bila usmerena ka mašinama na dva točka, ali je ubrzo svhatio da je bolje da ih duplira. Doduše, malo mu je pripomogla i majka koja se od početka oštro protivila tome da vozi motokros. Reli četvorotočkaši bili su mu suđeni. Već na prvoj trci privukao je ogromnu pažnju. Sada već davne 1986. dobitovao je na jednom reliju. Kolin je vozio Talbot Sanbim i već tada su novinari počeli da ga upoređuju sa tadašnjim vrhunskim reli vozačima, a posebno sa Fincem Ari Vatanenom, koji je bio Mekreov idol.

Pre nego što je seo za volan Subarua, Kolin je promenio još nekoliko automobila, sa kojima je ostavio značajan trag na trkama širom sveta. Ljubiteljima relija je posebno ostala uspomena na njegovu prvu reli pobedu na škotskom reli šampionatu 1988. kada je sve oduvao vozeći slabašnu Voksal Novu.

Impresivna karijera u Subaruu

Kolin je za volanom Subaru Imprece proveo šest sezona od 1993. do 1998. i osvojio jednu titulu 1995. U Ford Fokus seda 1999. i tu provodi naredne četiri sezone. WRC karijeru završava 2004. u Sitroenu.

Osim WRC-a, učestvovao je i na Dakar reliju, čuvenoj trci „24 časa Le Mana“ za volanom Ferarija 555 GTS, a bio je i deo Poršeovog 911 Kupa.

Njegove kolege su ga opisivale kao neverovatno talentovanog vozača koji je uvek sa strašću i potpunim fokusom sedao za volan.

Spektakl na stazi

Kakvog vozača je svet dobio, videlo se 1992. godine u Finskoj. Na treningu je prevrnuo automobil, a prvog dana relija je izveo sedmostruki salto, nakon čega je njegov auto više ličio na konzervu. Ni to nije bilo sve, narednog dana je ponovo izleteo sa staze i prepolovio drvo u koje se svom silinom zabio.

Njegovi poslodavci su znali da je tandem Mekre - Ringer bio najskuplja ekipa tog dana, ali su znali i šta dobijaju, pa su mu opraštali česta lupanja bogatih automobila.

Škotlanđanin je uzvratio ne samo brzim vožnjama spektakularnim za gledaoce, već i apsolutnom konkurentnošću.

Prepoznatljiv vozački "rukopis" ubrzo je dobio i ime: "Mac Attack". Kolinov zaštitni znak bila je vožnja na granici udesa (često i preko nje), bez milosti prema sebi, suvozaču ili automobilu. Doduše, nije trebalo dugo da stigne i još jedan zasluženi nadimak: 1994. godine dobio je nadimak "Colin McCrash".

Popularniji od bilo koga

Mekre je imao 146 WRC startova za Subaru, Ford, Citroen i Škodu. Zabilježio je 25 pobjeda, 9 drugih i osam trećih mjesta. Od svih svojih relija, 28,8% završio je na podijumu, a zahvaljujući incidentima ili kvarovima, odustao je 60 puta (41,1% nastupa).

Poene je osvajao u 79 navrata – njih ukupno 626 – i bio je najbrži na 477 brzinaca.

Prvo što nam padne na pamet kada se pomene ovaj čuveni reli vozač jesu njegove vožnje u čuvenoj „subari impreci“ sredinom devedesetih, ali i popularni igrački serijal Colin McRae Rally.

„Bio je toliko konkurentan i tako ekstreman u svemu što je uradio“, pisali su o njemu.

I verovatno zbog toga je imao toliko navijača koliko ni jedan reli vozač pre, ali ni posle njega.