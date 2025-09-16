Slušaj vest

Maestralni skakač s motkom, Armand Mondo Duplantis, osvojio je zlato na Svetskom prvenstvu u Japanu i po 14. put u karijeri oborio svetski rekord.

Nakon rušenja rekorda u Budimpešti, kada je skočio 6.29 metara, postavio je letvicu na 6.30 i, naravno, preskočio ju je.

Mnogi su skloni tvrdnji da Duplantis može da preskoči i šest i po metara, ali on ide po sistemu "mic po mic", tj. svaki put podiže letvicu za po jedan centimetar.

1/16 Vidi galeriju Armand Duplantis Foto: Maxime Fraisse/ZUMA Press Wire/S / Shutterstock Editorial / Profimedia, Maxime Fraisse / Zuma Press / Profimedia

Za njega to nije pitanje mogućnosti, već strategije. Svaki novi svetski rekord Mondu donosi 100.000 dolara bonusa od Svetske atletske federacije, pa zato ne juri previše unapred. Rekorde ruši postepeno, precizno i što je najbitnije - često. Do sada je to učinio 14 puta, pa je na ime bonusa IAAF zaradio neverovatnih 1.400.000 dolara.

Duplantis je poznat po perfekcionizmu - analizira svaki zalet, svaki skok, svaki zaveslaj motkom. Njegova tehnika je toliko besprekorna da mnogi stručnjaci veruju da bi mogao da pređe i granicu od 6,50 metara, ali on to ostavlja za budućnost.

Svi rekordi Duplantisa:

1. 6,17 - Torunj, 8. februar 2020.

2. 6,18 - Glazgov, 15. februar 2020.

3. 6,19 - Beograd, 7. mart 2022.

4. 6,20 - Beograd 20. mart 2022.

5. 6,21 - Judžin 24. jul 2022.

6. 6,22 - Klermon Feran, 25. februar 2023.

7. 6,23 - Judžin, 17. septembar 2023.

8. 6,24 - Sjamen, 20. april 2024.

9. 6,25 - Pariz, 5. avgust 2024.

10. 6,26 - Hožov, avgust 2024.

11. 6,27 - Klermon Feran, 28. februar 2025.

12. 6,28 - Stokholm, 15. jun 2025.

13. 6,29 - Budimpešta, 12. avgust 2025.

14. 6.30 - Tokio, 15. septembar 2025.

Kurir sport