Na hipodromu u Australiji viđen je šokantan i uznemirujući incident, koji je potresao i gledaoce i učesnike trke.

Iskusni džokej Majkl Helijer doživeo je težak nokaut i to od sopstvenog konja, tik pred start trke.

Dok je Helijer bio u paradnoj zoni i spremao se za nastup, njegov konj se iznenada propinjao, a u tom naletu glavom je silovito udario svog džokeja pravo u lice. Udarac je bio toliko snažan da je Helijer izgubio svest na mestu, a potom se srušio unazad, udarivši glavom o tlo.

Snimak incidenta ubrzo je obišao svet, a sportska javnost s nestrpljenjem je čekala da se oglasio Majkl.

- Hvala svima koji su mi pisali. Imao sam mnogo sreće. Prošao sam sa samo razbijenom usnom i potresom mozga. Nadam se da ću se vratiti u sedlo za par nedelja - rekao je džokej.