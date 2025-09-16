Gocić je sa reprezentacijom Srbije pet puta bio prvak Evrope, dva puta šampion sveta i osvajač olimpijskog zlata na Olimpijskim igrama u Rio de Žaneiru
LEGENDARNI AS NA KLUPI CRNO-BELIH: Živko Gocić novi šef stručnog štaba Partizana!
Doskorašnji trener vaterpolista Novog Beograda Živko Gocić imenovan je novog za šefa stručnog štaba Partizana.
Gocić će u sklopu svoje nove pozicije raditi sa kompletnom strukom kluba i vaterpolo akademijom, preneo je Sport klub.
Gocić je tokom igračke karijere nastupao za Partizan, dok je sa reprezentacijom Srbije pet puta bio prvak Evrope, dva puta šampion sveta, kao i osvojio zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Rio de Žaneiru.
