Doskorašnji trener vaterpolista Novog Beograda Živko Gocić imenovan je novog za šefa stručnog štaba Partizana.

Gocić će u sklopu svoje nove pozicije raditi sa kompletnom strukom kluba i vaterpolo akademijom, preneo je Sport klub.

Gocić je tokom igračke karijere nastupao za Partizan, dok je sa reprezentacijom Srbije pet puta bio prvak Evrope, dva puta šampion sveta, kao i osvojio zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Rio de Žaneiru.

