Svetsko prvenstvo u Tokiju se zahuktava.
Ostali sportovi
PAO REKORD ŠAMPIONATA U BACANJU KLADIVA: Itan Kacberg oborio rekord i osvojio zlato na SP u Tokiju
Slušaj vest
Kanadski atletičar Itan Kacberg osvojio je zlato u bacanju kladiva na Svetskom prvenstvu u Tokiju.
Kacberg je u finalu kladivo bacio 84,70 metara, čime je postavio novi rekord šampionata.
Srebro je osvojio Nemac Merlin Humel, koji je kladivo bacio 82,77 metara, dok je bronza pripala Mađaru Benceu Halasu, koji je u finalu ostvario rezultat od 82,69 metara.
(Beta)
Reaguj
Komentariši