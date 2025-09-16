Još jedno zlato ide za Keniju.
Ostali sportovi
ČUDESNA KENIJKA ISTRČALA DO JOŠ JEDNOG ZLATA: Fejt Kipjegon pobednica trke na 1.500 metara na SP
Slušaj vest
Kenijska atletičarka Fejt Kipjegon osvojila je zlato u trci na 1.500 metara na Svetskom prvenstvu u Tokiju.
Kipjegon je do pobede u finalu došla za tri minuta, 52 sekunde i 15 stotinki.
Srebro je osvojila Kenijka Dorkus Evoi sa 2,77 sekundi zaostatka, dok je bronza pripala Australijanki Džesiki Hal sa 3,01 sekundom zaostatka.
(Beta)
Reaguj
Komentariši