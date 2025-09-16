Slušaj vest

Kenijska atletičarka Fejt Kipjegon osvojila je zlato u trci na 1.500 metara na Svetskom prvenstvu u Tokiju.

Kipjegon je do pobede u finalu došla za tri minuta, 52 sekunde i 15 stotinki.

Srebro je osvojila Kenijka Dorkus Evoi sa 2,77 sekundi zaostatka, dok je bronza pripala Australijanki Džesiki Hal sa 3,01 sekundom zaostatka.

(Beta)

