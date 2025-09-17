Slušaj vest

Sportista iz RusijeEmin Seferšajev, dvostruki šampion Evrope i osvajač bronzane medalje na svetskom prvenstvu, proteran je iz Hrvatske.

Svetsko prvenstvo u rvanju održava se u Hrvatskoj, u Zagrebu. Emin Seferšajev (27), koji se takmičio u grčko-rimskom stilu, priveden je, odveden u policijsku stanicu, gde je proveo sedam časova.

Emin Seferšajev, ruski rvač Foto: United World Wrestling

Prema saopštenju pres službe Ruske rvačke federacije, Emin Seferšajev napustio je Hrvatsku, uprkos tome što je dan ranije završio akreditaciju i prijavio se u hotel.

- Emin je stigao, otišao na akreditaciju sa ekipom, zatim u hotel. A onda su došli po njega. Legalno je ušao u Hrvatsku. Viza mu je primljena 27. avgusta. Tada je stigla informacija da je poništena, sa klauzulom koja isključuje pravnu zaštitu. Ovo je prvi takav slučaj u istoriji svetskih prvenstava - citira TASS predstavnika ruske reprezentacije.

Ovaj incident izazvao je pravu pometnju i privukao ogromnu pažnju medija, pišu ruski portali. Ruski konzul, advokat i predsednik FSBR Mihail Mamijašvili stigli su u policijsku stanicu u Zagrebu.

Ima veliki ugled i intergitet u svetu - Nenad Lalović Foto: Dado Đilas

Povodom cele situacije, odmah su intervenisali i predsednik Svetskle rvačke federacije Srbin Nenad Lalović i predsednik Hrvatske rvačke federacije Vladimir Bregović. Upravo je Lalović, kako navode brojni ruski mediji najzaslužniji što nije došlo do većeg skandala, jer je diplomatski i ličnim integritetom uspeo da koliko-toliko smiri celu situaciju.

- Advokat je Eminu dao vodu i hranu. Da bi se sprečila deportacija, intervenisao je Nenad Lalović, predsednik Svetske rvaček federacije (UWW) i član Međunarodnog olimpijskog komiteta. Lično je stigao u policijsku stanicu, u pratnji Vladimira Bregovića, predsednika Hrvatskog rvačkog saveza. Postignut je dogovor o njegovom prebacivanju u Srbiju. Prevezen je do granice sa prijateljskom Srbijom, u pratnji policajaca i konzula ruske ambasade. Za prevoz im je plaćeno 232 evra. Seferšajev se sada sprema za let u Rusiju - navodi ruska agencija TASS.

Umesto brutalne deportacije ruskog rvača, strane su se složile da prebace Seferšajeva u Srbiju, odakle bi trebalo da se vrati u Rusiju. Rusa su Hrvati hteli da prebace u izbeglički kamp u Ježovu, a onda i da ga deportuju. Sportista se trenutno nalazi u Beogradu.

Emin Seferšajev, sa bronzanom medaljom na SP Foto: United World Wrestling

Kako pišu portali iz Rusiju, Eminu Seferšajevu je navodno odobrena viza za putovanje u Hrvatsku, ali se kasnije ispostavilo da je ona poništena. Pod policijskom i diplomatskom zaštitom, ruski rvač prevezen je do srpske granice, zatim u Beograd. Za njegov prevoz Hrvatima je plaćena suma od 232 evra.

Emin Seferšajev je dvostruki evropski šampion i osvajač medalje sa svetskog prvenstva. Takmiči se u kategoriji do 55 kg. Rodom je iz Simferopolja, a po nacionalnosti je krimski Tatarin. Od mlađih kategorija se takmiči pod zastavom Rusije.