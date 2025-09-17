Zanimljiv dan na SP u Tokiju.
Ostali sportovi
KENIJKA UZELA ZLATO UZ REKORD PRVENSTVA: Fejt Čerotič pobednica trke na 3.000 metara stiplčez
Kenijska atletičarka Fejt Čerotič osvojila je zlato u trci na 3.000 metara stiplčez na Svetskom prvenstvu u Tokiju.
Ona je do zlata stigla vremenom 8:51,59 minuta, što je i novi rekord svetskih prvenstava.
Srebrnu medalju je osvojila Vinfred Javi iz Bahreina (8:56,46), a bronza je pripala Etiopljanki Sembi Almajev (8:58,86).
(Beta)
