Kenijska atletičarka Fejt Čerotič osvojila je zlato u trci na 3.000 metara stiplčez na Svetskom prvenstvu u Tokiju.

Ona je do zlata stigla vremenom 8:51,59 minuta, što je i novi rekord svetskih prvenstava.

Srebrnu medalju je osvojila Vinfred Javi iz Bahreina (8:56,46), a bronza je pripala Etiopljanki Sembi Almajev (8:58,86).

(Beta)

Adriana Vilagoš, atletika, bacanje koplja Izvor: Kurir