Italijanski atletičar Matija Furlani osvojio je zlatnu medalju u skoku udalj na Svetskom prvenstvu u Tokiju.

On je do zlata stigao skokom iz pete serije od 8,39 metara.

Furlani je postao prvi Italijan koji je osvojio zlatnu medalju u skoku udalj na svetskim prvenstvima.

Drugi je bio Jamajčanin Tadžaj Gejl skokom od 8,34 metra, a bronzu je osvojio Kinez Juhao Ši skokom od 8,33 metra.

(Beta)

