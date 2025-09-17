Uzbudljiv dan na Svetskom prvenstvu u Tokiju.
FURLANI ZABLISTAO U TOKIJU: Italijan stigao do zlata u skoku u dalj na SP
Italijanski atletičar Matija Furlani osvojio je zlatnu medalju u skoku udalj na Svetskom prvenstvu u Tokiju.
On je do zlata stigao skokom iz pete serije od 8,39 metara.
Furlani je postao prvi Italijan koji je osvojio zlatnu medalju u skoku udalj na svetskim prvenstvima.
Drugi je bio Jamajčanin Tadžaj Gejl skokom od 8,34 metra, a bronzu je osvojio Kinez Juhao Ši skokom od 8,33 metra.
