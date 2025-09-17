ZLATO IZMAKLO ZA MALO: Nemanji Jovanoviću bronza za šampionat Mađarske
Finalna trka šampionata Mađarske u džet ski disciplini održana je na jezeru Dunaharasi pored prestonog grada Budimpešte na kojoj je boje Srbije u najjačoj GP 1 klasi branio Nemanja Jovanović.
Mlađani Neca je otputovao u komšiluk da osvojio bronzu, što je ne kraju i učino, ali je imao otvoren put i da se domogne zlatnog odličja na kraju sezone u najjačoj klasi.
– Neverovatno je kako se sudbina poigrala sa nama tog finalnog takmičenja za šampionat Mađarske na jezeru Dunaharasi. Doputovali smo kako bih potvrdio treće mesto u najjačoj klasi, a na takmičenju se nisu pojavili direktni konkurenti za zlatno i srebrno odličje. Drugim rečima valjalo je samo da završim sve tri trke u plasmanu i umesto bronze vratim se kući sa zlatom, ali avaj. Kvalifikacije sam odradio perfektno, tačnije bio sam najbrži. Sve je nagoveštavalo da će put do prvog mesta biti lagan. Međutim, na startu prve trke nisam uspeo da startujem takmičarsku spravu zbog problema sa strujom, tako da nisam ni vozio. U drugoj i trećoj trci sam završio na prvom mestu, ali to nije bilo dovoljno. Na kraju sam osvojio „ono“ po šta samo i došli – jasan je Nemanja Neca Jovanović.
Vaspitavan da bude pošten i realan, da se bori fer plej, što je pokazao dok se takmičio u karting šampionatu, Jovanović junior posle svega slovi.
– Nije mi bilo suđeno, a nije ni bilo realno. Imajući u vidu da mi je ovo prva sezona treće mesto sam osvojio sasvim zaluženo. Verujem da ću naredne godine biti na nivou, da se u jakoj konkurenciji domognem titule šampiona – poručio je Jovanović.