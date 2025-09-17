– Neverovatno je kako se sudbina poigrala sa nama tog finalnog takmičenja za šampionat Mađarske na jezeru Dunaharasi. Doputovali smo kako bih potvrdio treće mesto u najjačoj klasi, a na takmičenju se nisu pojavili direktni konkurenti za zlatno i srebrno odličje. Drugim rečima valjalo je samo da završim sve tri trke u plasmanu i umesto bronze vratim se kući sa zlatom, ali avaj. Kvalifikacije sam odradio perfektno, tačnije bio sam najbrži. Sve je nagoveštavalo da će put do prvog mesta biti lagan. Međutim, na startu prve trke nisam uspeo da startujem takmičarsku spravu zbog problema sa strujom, tako da nisam ni vozio. U drugoj i trećoj trci sam završio na prvom mestu, ali to nije bilo dovoljno. Na kraju sam osvojio „ono“ po šta samo i došli – jasan je Nemanja Neca Jovanović.