Slušaj vest

Organizatori najavljuju da će "lokalno stanovništvo" imati mogućnost "ranije kupovine", dok će proces prijave za publiku širom sveta početi u januaru 2026. godine, a za Paraolimpijske igre godinu dana kasnije.

Prošle godine organizatori Olimpijskih igara u Parizu kritikovani su zbog visokih cena ulaznica, od kojih su neke dostizale nekoliko stotina pa čak i nekoliko hiljada evra, dok su najeftinije od 24 evra rasprodate veoma brzo.

Olimpijske igre u Los Anđelesu održaće se od 14. do 30. jula 2028. godine, a Paraolimpijske od 15. do 27 avgusta.

(Beta)

Ne propustiteOstali sportoviZLATO IZMAKLO ZA MALO: Nemanji Jovanoviću bronza za šampionat Mađarske
Nemanja-Neca-Jovanović-III-mesto-generalno-Dunaharasi-Mađarska-septembar-2025-800x510.jpg
Ostali sportoviFURLANI ZABLISTAO U TOKIJU: Italijan stigao do zlata u skoku u dalj na SP
Matija Furlani
Ostali sportoviHRVATI POKAZIVALI SILU! BRUTALNO PROTERALI RUSKOG SPORTISTU: Spasao ga poznati Srbin koji mu je omogućio odlazak u Beograd!
Svetsko prvenstvo u rvanju
Ostali sportoviNOVOZELANĐANIN NAJBOLJI NA PLANETI: Hamiš Ker osvojio zlato u skoku uvis na SP
profimedia-1037854676.jpg

Trening fudbalera Srbije pred Letoniju Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić