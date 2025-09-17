Prodaja ulaznica za Olimpijske igre u Los Anđelesu 2028. počeće 2026. godine, a početna cena biće 28 dolara (oko 23,6 evra), saopštili su organizatori.
POČETNA CENA - 28 DOLARA! Prodaja ulaznica za OI u Los Anđelesu počinje 2026. godine
Organizatori najavljuju da će "lokalno stanovništvo" imati mogućnost "ranije kupovine", dok će proces prijave za publiku širom sveta početi u januaru 2026. godine, a za Paraolimpijske igre godinu dana kasnije.
Prošle godine organizatori Olimpijskih igara u Parizu kritikovani su zbog visokih cena ulaznica, od kojih su neke dostizale nekoliko stotina pa čak i nekoliko hiljada evra, dok su najeftinije od 24 evra rasprodate veoma brzo.
Olimpijske igre u Los Anđelesu održaće se od 14. do 30. jula 2028. godine, a Paraolimpijske od 15. do 27 avgusta.
(Beta)
