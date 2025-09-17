Slušaj vest

Početkom aprila ove godine Amerika je dobila ruskog cara.

Aleksandar Ovečkin oborio je rekord za koji se mislilo da je nedostižan.

Oborio rekord star 31 godinu

U noći između 5. i 6. aprila hokejaš Vašington Kapitalsa na meču protiv Njujork Ajlendersa je postigao 895. gol u karijeri, čime je preskočio legendarnog Vejna Greckog za jedan pogodak na večnoj listi strelaca.

Rus je tako oborio rekord star 31 godinu.

Rekord dobija na težini ako se zna da je Ovečkin u novembru i decembru propustio 16 utakmica zbog preloma noge, a onda se pre vremena vratio na led.

No, Ovečkin nije samo sjajni hokejaš. On je neko ko je na svoj način ujedinio Ameriku i Rusiju, dve supersile koje su poslednjih decenija na suprotnim stranama. Iako je najpopularniji Rus i veliki obožavalac predsednika Vladimira Putina, u Americi ga veoma poštuju.

Čestitali mu i Putin i Tramp

Na velikom dostignuću čestitali su mu i Putin i Donald Tramp.

"Čestitam Vam na izvanrednom rekordu. Nadmašili ste legendarne majstore po broju golova u utakmicama regularnog dela sezone u NHL. Obaranje rekorda Vejna Greckog postalo je ne samo vaš lični uspeh, već i pravo slavlje za navijače u Rusiji i inostranstvu. Želim vam zdravlje, sreću i borbeni duh da osvojite nove visine u životu i sportu", naveo je Vladimir Putin u čestitki.

Pre nekoliko godina, Ovečkin je podržao predsednika Rusije Vladimira Putina u kampanji za izbore 2018.

"Samo podržavam svoju zemlju. Odavde sam, moji roditelji ovde živi, svi moji prijatelji. Kao i svaki čovek iz drugih zemalja, koji podržavaju svog predsednika, i ja činim isto. To nije pitanje politike", rekao je tada Ovečkin.

A Donald Tramp je upravo njega pomenuo u svom pobedničkom govoru. U svom pobedničkom govoru nakon dolaska u Vašington na inauguraciju, novi-stari predsednik Sjedinjenih Država Donald Tramp (78) pomenuo je i ime jednog Rusa - Aleksandra Ovečkina (39).

"Želim da zahvalim gazdama ove arene, sjajni su. Oni su negde u ovim prelepim ložama. Njihov tim igra veoma dobro i Ovečkin je sjajan igrač, zar ne?", kazao je Tramp i izazvao oduševljenje u dvorani.

I nije jedini Amerikanac koji u hvalospevima priča o Ovečkinu.

Naslednik Putina

Daglas Mekinon, čuveni novinar Foks njuza, bavio se temom, ko bi mogao da nasledi Vladimira Putina jednog dana na mestu predsednika Rusije. I njegov izbor je upravo Ovečkin.

"Gledam na politički pejzaž Rusije sa razumevanjem da će se Putin u jednom trenutku povući. I šta onda? Ko može da popuni tako kolosalni vakuum? Kao neko ko zaista ima prilično duboko razumevanje politike, mogu reći da Aleksandar Ovečkin ispunjava mnoge kriterijume. Nikad ne reci nikad".

Ko je Aleksandar Ovečkin?

Rođen je 17. septembra 1985. godine u Moskvi. Majka Tatjana je dvostruka olimpijska šampionka u košarci i svetska šampionka, dok je otac igrao fudbal.

Najmlađi sin u porodici Ovečkin je već sa dve godine držao štap u rukama.

Roditelji su ga redovno vodili na treninge do njegove osme godine, a onda je tu dužnost preuzeo stariji brat Sergej. Nažalost, porodicu Ovečkin je ubrzo zadesila strašna porodična tragedija. Kada je Aleksu bilo 10 godina, njegov brat Sergej je poginuo u saobraćajnoj nesreći. Samo dan kasnije, na insistiranje roditelja, igrao je utakmicu za svoj tim. Kada je 2018. godine osvojio pehar šampiona NHL lige, pehar je doneo u Moskvu i odneo ga na bratov grob. Svom sinu je takođe u čast brata dao ime Sergej.

Bratova smrt ga promenila

Tokom karijere, kad god bi postigao gol, poljubio bi rukavicu i pokazao ka nebu u bratovu čast.

Tokom karijere je nastupao samo za dva kluba. U Rusiji je od 2001. do 2005. nosio dres Dinama iz Moskve, a poslednjih 20 godina brani boje Vašingtona.

Ovečkina su Vašington kapitalsi birali kao prvog pika na draftu 2004. godine. Budući da je sezona 2004/05. otkazana, zbog štrajka igrača, Ovečkin je tek sezonu kasnije zaigrao u najjačoj hokejaškoj ligi sveta i osvojio Kalderov memorijalni trofej za najboljeg novajliju lige.

Šampion NHL

U sezoni 2007/08. bio je najbolji igrač regularnog dela NHL sezone sa 112 poena (65 golova i 47 asistencija), pa je osvojio Art Rosov trofej i Moris Rišarov trofej. Iste sezone dobio je nagradu Ted Lindsej Avard za najboljeg igrača sezone u izboru svojih kolega kao i Hartov memorijalni trofej kao MVP lige.

Najveći uspeh Ovečkina sa Vašingtonom je osvajanje titule šampiona NHL lige 2018. godine, kada je bio i MVP finalne serije u kojoj je Vegas savladan rezultatom 4:1.

Kao jedna od najvećih svetskih hokejaških zvezda Ovečkin je imenovan i službenim ambasadorom Zimskih olimpijskih igara 2014. koje su se 2014. održale u Sočiju.

U januaru 2008. potpisao je 13-godišnji ugovor sa Kapitalsima vredan 124.000.000 $, što je najbogatiji ugovor u istoriji NHL-a.

U dresu reprezentacije Rusije Ovečkin je osvojio tri titule svetskog prvaka - 2008, 2012. i 2014. godine.