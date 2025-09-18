Slušaj vest

Odbojkaši Srbije blistali su posle senzacije i pobede protiv Brazila maksimalnim rezultatom na Svetskom prvenstvu.

Srušili su "orlovi" svetsku silu sa 3:0 (25:22, 25:20, 25:22), plasirali se u narednu rundu, a Brazilce naterali da strepe do poslednje sekunde i da čekaju rezultat meča Češka - Kina (četvrtak, 15.00) kako bi saznali da li su uopšte i otišli dalje.

Po završetku meča protiv Brazila, Nikola Jovović dao je izjavu o kojoj bruji čitava Srbija.

Foto: Marcin Golba/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

- Izvinite što vas nekad nerviramo, ali borimo se za Srbiju, za nas i nadam se daće biti sve dobro do kraja. Hvala vam mnogo na podršci - rekao je Jovović i dodao:

- Razliku je napravilo to što smo igrali ujutru. To je izuzetno teško za profesionalne sportiste. Navikli smo da treniramo u ovo vreme, ne da igramo na maksimumu. Dugo, zaista, nismo pobedili Brazil. Možda oni nisu odigrali sjajnu utakmicu, ali mi jesmo. Bio je dobar meč. Pokazali smo veće emocije, bolju energiju i jednu zaista sjajnu partiju smo pružili. Ne znam šta da kažem. Veoma smo srećni i nadam se da ćemo nastaviti ovako. Ponosan sam i srećan zbog ovog trijumfa danas.

Muška odbojkaška reprezentacija Srbije Foto: ROUELLE UMALI / Xinhua News / Profimedia

Nema šta, čitava nacija je ponosna i srećna, te se nadamo da će srpski odbojkaši nastaviti sa sjajnim igrama.

Naredni meč reprezentacija Srbije igra tek u utorak, 23. septembra, ali se protivnik i tačan termin i dalje ne znaju.

