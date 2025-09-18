Slušaj vest

Muška odbojkaška reprezentacija Srbije na silovit način završila je prvu fazu takmičenja na Svetskom prvenstvu, savladala Brazil sa 3:0 u setovima i prošla u narednu rundu.

Po završetku meča, legendarni kapiten Brazila Rikardo Lukareli, nije krio nezadovoljstvo.

- Imali smo istu energiju kao i prošlog meča, ali Srbija je danas odigrala sjajan meč. Oni su se odlično izvlačili iz teških situacija, a mi smo nastavili da pokušavamo, ali nas je to frustriralo. Mislim da smo odigrali dobar meč, ali sve što smo pokušavali, oni su uradili bolje.

Zatim je Lukareli posebno istakao dvojicu srpskih odbojkaša.

- Luburić i Perić su imali odlične nastupe i jednostavno nismo mogli da ih zaustavimo. Tužni smo jer smo želeli da ponovo pobedimo i da dobro igramo, ali sada sve što možemo da uradimo je da čekamo rezultat drugog meča - zaključio je on.

Podsetimo, Brazilci će završiti takmičenje na Svetskom prvenstvu ukoliko Češka savlada Kinu maksimalnim rezultatom. Ovaj meč na programu je u četvrtak od 15 časova.

