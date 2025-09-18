NIŠTA DRUGO NIJE NI OČEKIVANO! Srbija napravila senzaciju za pamćenje na Svetskom prvenstvu, evo šta je naš selektor rekao posle utakmice
Srbija je na Svetskom prvenstvu priredila veliko iznenađenje i pobedila Brazil.
Selektor je skrenuo pažnju na to što je mogao da računa na dvojicu primača Mirana Kujundžića i Pavla Perića.
"Mnogo smo razgovarali... Bilo je veoma teško i problematično leto za nas. Mnogo povreda, problema koje niko nije očekivao u tom trenutku. Pokušavali smo da spasimo Ligu nacija, da opstanemo u tom takmičenju. Da ovi mladi momci porastu... Ali ne, bili su samo Marko Ivović i Dražen Luburić od tih iskusnijih uz njih. Izgubili smo i Jovovića u Ligi nacija, pa nije mogao da igra u Beogradu. Korak po korak, nadali smo se da će se Pavle i Miran vratiti na posao. Sigurno je bilo rizično sa moje strane da počnem odmah sa njima na prvoj utakmici protiv Češke. Ali, imali smo jednu sezonu zajedno u Belhatovu i verovao sam da će oni dati sve od sebe na ove dve utakmice na terenu i zaista je bilo tako", rekao je Geogre Krecu posle utakmice.
Nastavio je sa pohvalama.
"Imamo sjajnog kapitena na terenu Luburića koji je bio zaista fantastičan. Držao je mirnoću u momentima kada je Brazil pokušavao da se vrati. Nije bilo lako osećati njihove nalete. Sve može da se promeni u jednom trenutku".
Srbija će igrati u osmini finala, a još uvek nije poznato ko će biti protivnik našem timu.
