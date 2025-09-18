"Mnogo smo razgovarali... Bilo je veoma teško i problematično leto za nas. Mnogo povreda, problema koje niko nije očekivao u tom trenutku. Pokušavali smo da spasimo Ligu nacija, da opstanemo u tom takmičenju. Da ovi mladi momci porastu... Ali ne, bili su samo Marko Ivović i Dražen Luburić od tih iskusnijih uz njih. Izgubili smo i Jovovića u Ligi nacija, pa nije mogao da igra u Beogradu. Korak po korak, nadali smo se da će se Pavle i Miran vratiti na posao. Sigurno je bilo rizično sa moje strane da počnem odmah sa njima na prvoj utakmici protiv Češke. Ali, imali smo jednu sezonu zajedno u Belhatovu i verovao sam da će oni dati sve od sebe na ove dve utakmice na terenu i zaista je bilo tako", rekao je Geogre Krecu posle utakmice.