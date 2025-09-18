Američka atletičarka Sidni Meklohlin-Levron osvojila je zlatnu medalju u trci na 400 metara na Svetskom prvenstvu u Tokiju, drugim najboljim rezultatom svih vremena u toj disciplini.
Ostali sportovi
AMERIKANKA NAJBRŽA NA 400 METARA: Meklohlin-Levron osvojila zlato u Tokiju
Slušaj vest
Meklohlin-Levron pobedila je rezultatom 47,78 sekundi, što je novi rekord svetskih šampionata i drugi najbolji rezultat svih vremena.
Svetski rekord drži Marita Koh iz Nemačke, koja je u oktobru 1985. godine deonicu pretrčala za 47,60 sekundi.
Srebrnu medalju je osvojila Merilejdi Paulino državnim rekordom Dominikanske Republike od 47,98 sekundi.
Atletičarka iz Bahreina Salva Eid Naser osvojila je bronzu sa 48,19 sekundi.
(Beta)
Reaguj
Komentariši