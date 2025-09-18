Slušaj vest

Tada je bilo jasno da će izabranci Georgea Krecua biti na prvoj ili drugoj poziciji, a to je zavisilo od ishoda meča Češka - Kina, poslednjeg u našoj grupi.

George Krecu, novi selektor odbojkaša Srbije

Češka je na kraju bila sigurna, savladala je Kinu sa 3:0 i tako obezbedila plasman dalje i to sa prvog mesta, dok je ovakvom pobedom i eliminisala veliki Brazil.

Kina je u prvom setu bila blizu osvajanja seta, čime bi pomogla Brazilu, ali je potom Češka uspela da se izvuče i osvoji sa 26:24 prvi set.

Kasnije je Češka bila još ubedljivija i savladala je Kinu sa 25:19 u drugom, a onda i u trećem bila ubedljiva.

Tako će Češka sa prve pozicije u nokaut fazu, što im donosi duel protiv Tunisa, dok će Srbija igrati protiv Irana.

