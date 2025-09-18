Slušaj vest

Odbojkaši Srbije plasirali su se u osminu finala Svetskog prvenstva nakon velike pobede nad selekcijom Brazila - 3:0.

Srbija će u osmini finala izaći na crtu selekciji Irana!

Srbija SP u odbojci 2025 Foto: Marcin Golba/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Rouelle Umali / Xinhua News / Profimedia

Srbija će ponovo na teren izaći 23. septemba, a meč će startovati od 14 časova po našem vremenu.

Pored Srbije, iz naše grupe se plasirala i selekcija Češke koja igra protiv Tunisa - dok je Brazil eliminisan!

