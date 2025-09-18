Srpski odbojkaši u nokaut fazi Svetskog prvenstva protiv Irana.
sve je jasno
POZNATO KADA SRBIJA IGRA MEČ OSMINE FINALA NA SVETSKOM PRVENSTVU: Objavljen termin, nacija na nogama!
Odbojkaši Srbije plasirali su se u osminu finala Svetskog prvenstva nakon velike pobede nad selekcijom Brazila - 3:0.
Srbija će u osmini finala izaći na crtu selekciji Irana!
Srbija SP u odbojci 2025 Foto: Marcin Golba/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Rouelle Umali / Xinhua News / Profimedia
Srbija će ponovo na teren izaći 23. septemba, a meč će startovati od 14 časova po našem vremenu.
Pored Srbije, iz naše grupe se plasirala i selekcija Češke koja igra protiv Tunisa - dok je Brazil eliminisan!
