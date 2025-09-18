Slušaj vest

Odbojkaši Srbije plasirali su se u osminu finala Svetskog prvenstva nakon velike pobede nad selekcijom Brazila - 3:0.

Srbija će u osmini finala izaći na crtu selekciji Irana!

"Plava četa" je na startu izgubila od Češke sa 3-0, da bi istim rezultatom onda "tukla" Kinu i Brazil.

Isti broj poena, ali i set-količnik (6-3) imale su Srbija i Češka, s tim da je naš tim imao bolji poen količnik koji je presudio.

Srbija će u osmini finala, utorak 23. septembra, igrati protiv Irana, dok će Češka odmeriti snage sa Tunisom.

Upravo će pobednici ovih duela u četvrtak 25. septembra, igrati u četvrtfinalu.

U našoj polovini žreba su još i Sjedinjene Američke Države/Slovenija, odnosno Bugarska i Portugal.

Deluje da je polovina žreba u kojoj se nalazi Srbija lakša, jer su sa druge strane kostura dva glavna favorita za zlatnu medalju Poljska i Italija. 

Inače, Srbija je u poslednja dva izdanja Lige nacija igrala protiv Irana. Srbija je slavila sa 3-1 2024, a Iran ove godine.

Svetsko prvenstvo, parovi 1/8 finala:

Tunis – Češka
Srbija – Iran
SAD – Slovenija
Bugarska – Portugal
Poljska – Kanada
Turska – Holandija
Argentina – Italija
Belgija – Finska

Ne propustiteOstali sportoviPOZNATO KADA SRBIJA IGRA MEČ OSMINE FINALA NA SVETSKOM PRVENSTVU: Objavljen termin, nacija na nogama!
Muška Odbojkaška reprezentacija Srbije
Ostali sportoviSRBIJA SAZNALA IME RIVALA U NOKAUT FAZI SVETSKOG PRVENSTVA: Naši odbojkaši napravili čudo protiv Brazila!
Nikola Jovović Muška odbojkaška reprezentacija Srbije
Ostali sportoviNIŠTA DRUGO NIJE NI OČEKIVANO! Srbija napravila senzaciju za pamćenje na Svetskom prvenstvu, evo šta je naš selektor rekao posle utakmice
Selektor Srbije George Krecu
Ostali sportovi"SVE SMO POKUŠAVALI... TO NAS JE FRUSTRIRALO!" Legendarni kapiten Brazila slomljen posle poraza od Srbije: Dva čoveka su mu posebno zagorčala život!
Rikardo Lukareli Odbojkaška reprezentacija Brazila

Odbojkašice Srbije Izvor: MONDO