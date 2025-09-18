Slušaj vest

Odbojkaši Srbije plasirali su se u osminu finala Svetskog prvenstva nakon velike pobede nad selekcijom Brazila - 3:0.

Srbija će u osmini finala izaći na crtu selekciji Irana!

"Plava četa" je na startu izgubila od Češke sa 3-0, da bi istim rezultatom onda "tukla" Kinu i Brazil.

Isti broj poena, ali i set-količnik (6-3) imale su Srbija i Češka, s tim da je naš tim imao bolji poen količnik koji je presudio.

Srbija će u osmini finala, utorak 23. septembra, igrati protiv Irana, dok će Češka odmeriti snage sa Tunisom.

Upravo će pobednici ovih duela u četvrtak 25. septembra, igrati u četvrtfinalu.

U našoj polovini žreba su još i Sjedinjene Američke Države/Slovenija, odnosno Bugarska i Portugal.

Deluje da je polovina žreba u kojoj se nalazi Srbija lakša, jer su sa druge strane kostura dva glavna favorita za zlatnu medalju Poljska i Italija.

Inače, Srbija je u poslednja dva izdanja Lige nacija igrala protiv Irana. Srbija je slavila sa 3-1 2024, a Iran ove godine.

Svetsko prvenstvo, parovi 1/8 finala:

Tunis – Češka

Srbija – Iran

SAD – Slovenija

Bugarska – Portugal

Poljska – Kanada

Turska – Holandija

Argentina – Italija

Belgija – Finska