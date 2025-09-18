Slušaj vest

Svečanosti su prisustvovali ministar sporta Zoran Gajić, predstavnici Sportskog saveza Srbije, Sekretarijata za sport i omladinu grada Beograda, članovi uprave ŠSS, predstavnici Šahovskog saveza Republike Srpske, Šahovskog saveza Kosova i Metohije, teritorijalnih saveza, šahovskih klubova,lokalnih samouprava, veliki broj prijatelja ŠSS i ljubitelja drevne igre

Uz prigodan umetnički program, prisutnima su se obratili predsednik ŠSS Andrija Jorgić, ministar sporta Zoran Gajić, kao i proslavljeni velemajstor Ljubomir Ljubojević.Predsednik ŠSS Andrija Jorgić u svom obraćanju naglasio je da je šah poslednjih godina doživeo veliki uspon.

Nove snage

- Nadam se da će u narednom periodu biti sve više velemajstora u ovom sportu. Ponosan sam na ono što smo zajedno uradili poslednjih nekoliko meseci, i uspeli da dostignemo ciljeve koje smo sebi postavili. Izborili smo se da naša deca imaju uslove za rad. U martu smo održali Svetsko školsko prvenstvo, na kome je ucestvovalo 500 dece iz celog sveta. Na Paliću smo na prvenstvu za kadete imali preko 300 takmičara. Ovaj datum obeležavamo na najbolji mogući način, u društvu prijatelja, poklonika šaha - poručio je Jorgić i dodao da se sa novim mladim snagama kreće u osvajanje novih medalja.

Ministar sport Zoran Gajić istakao je da šah ima posebno mesto kao sport, jer mogu da ga igraju i najmlađi i najstariji.

- Posebno me raduje inicijativa predsednika Saveza Andrije Jorgića koji je pre dva dana potpisao ugovor o saradnji između Ministarstva prosvete i Šahovskog saveza. Njegova vrednost daleko prevazilazi samu igru. Šah je za decu važan jer se istovremeno razvija mnogo toga kod njih. Igrajući šah deca se uče rešavanju problema, kreativnom promišljanju, logičko mišljenje, koncentracija, pažnja...U ovom vremenu je to pravi izazov zbog svakodnevnog korišćenja modernih tehnologija - rekao je ministar Gajić.

Šahovski savez Srbije dodelio je i priznanja za doprinos i afirmaciju šaha. Dobitnici plaketa su Ministarstvo sporta, šahovski radnici Ljiljana Otović i Slobodanka Milivojević, kao i Šahovski savezi Republike Srpske i Kosova i Metohije. Medđ dobitnicima su i Sofia Pogorelskih, Ivan Ivanišević, šahovski klubovi Jugović, Crvena zvezda, Rudar, Čukarički, Bubamara i Aljehin kao i OŠ "Dragojlo Dudić". Posthumna priznanja dodeljena su Dimitriju Bjelici i Branislavu Rakiću.

Priznanje Ljubojeviću

Posebno priznanje za životno delo i doprinos šahu dodeljeno je našem proslavljenom velemajstoru Ljubomiru Ljubojeviću. On se u svom obraćanju, ne krijući emocije zahvalio Šahovskom savezu Srbiju na priznanju, istakavši da mu je izuzetno drago što je deo jedne ovakve šahovske svečanosti.

- Lepo je biti u familiji šaha ponovo. Drago mi je što sam danas ovde sa vama i što vidim mnoga poznata lica. Raduje me što Savez danas ima predsednika koji je neumoran, i koji nije samo ambasador u našoj šahovskoj organizaciji, već je poznat i u Svetskoj šahovskoj organizaciji (FIDE) gde je veoma poštovan - rekao je Ljubojević.

Muzicki deo Svečane akademije ulepšao je ansambl "Fenečki biseri", a prisutni su imali prilike i da se kroz kraći film podsete dostignuca i uspeha Šahovskog saveza Srbije u proteklih nekoliko meseci.

