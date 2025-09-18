Slušaj vest

Vozač Ferarija Luis Hamilton veruje da može da prekine niz bez plasmana na podijum u poslednjih osam trka sezone Formule 1, ali priznaje da je pobeda "nerealna" opcija, preneli su britanski mediji.

Sedmostruki svetski šampion još uvek nije osvojio podijum kao vozač Ferarija, uoči predstojeće Velike nagrade Azerbejdžana. Od debija u F1 2007. godine nikada nije završio sezonu bez plasmana među prva tri.

Posle letnje pauze, Hamilton je u kvalifikacijama na Zandvortu i Monci zaostajao svega desetinku za timskim kolegom Šarlom Leklerom, što je značajno manja razlika u odnosu na raniji deo sezone.

"Pobeda je nerealna, s obzirom na to da sam većinu sezone završavao šesti, sedmi ili osmi. Ali voleo bih da osvojim bar jedan podijum za tim. Šarl ih već ima pet. Osećam optimizam, pronašao sam neke stvari koje sada moram da primenim i nadam se da ova trka može biti početak toga", izjavio je Hamilton, a preneo Skaj Sport.

Lekler, koji ima učinak u Azerbejdžanu od pet uzastopnih pol-pozicija, smatra da Ferari u Bakuu ima dobru šansu da se približi Meklarenu, koji ovog vikenda može da osvoji titulu u šampionatu konstruktora ukoliko osvoji devet bodova više od italijanskog tima.

"U Bakuu smo često iznenađivali, iako nismo bili favoriti na papiru, pa sam optimista. Ali pol-pozicija ne znači i pobedu, jer nam je tempo u trci uglavnom nedostajao", rekao je Lekler.

On dodaje da će Meklaren i Red Bul biti najjači rivali i naglašava da, iako će biti teško, Azerbejdžan ostaje jedna od retkih prilika gde Ferari može da se približi vrhu.