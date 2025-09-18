Kubanska atletičarka Lejanis Peres Ernandes osvojila je zlatnu medalju u troskoku na Svetskom prvenstvu u Tokiju.
LEJANIS OSVOJILA ZLATO U TROSKOKU: Kubanka najboljim rezultatom na svetu izdominirala u Tokiju
Peres Ernandes pobedila je skokom od 14 metara i 94 centimetara, što je najbolji rezultat na svetu ove godine.
Atletičarka iz Dominikanske Republike Tea Lafond osvojila je srebro rezultatom 14,89 metara.
Bronzanu medlju osvojila je Julimar Rohas iz Venecuele sa 14,76 metara.
(Beta)
