Atletičar iz Bocvane Busang Kebinatšipi osvojio je zlatnu medalju u trci na 400 metara na Svetskom prvenstvu u Tokiju.
ZLATO IDE ZA BOCVANU: Kebinatšipi najbrži u trci na 400 metara na SP u Tokiju
Kebinatšipi je pobedio rezulatom 45,53 sekundi, što je trenutno najbolji rezultat na svetu.
Srebrnu medalju osvojio je Džerim Ričards novim rekordom Trinidada i Tobaga od 43,72 sekunde.
Atletičar iz Bocvane Bajapo Ndori osvojio je bronzu sa 44,20 sekundi.
(Beta)
