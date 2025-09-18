Slušaj vest

Kebinatšipi je pobedio rezulatom 45,53 sekundi, što je trenutno najbolji rezultat na svetu.

Srebrnu medalju osvojio je Džerim Ričards novim rekordom Trinidada i Tobaga od 43,72 sekunde.

Atletičar iz Bocvane Bajapo Ndori osvojio je bronzu sa 44,20 sekundi.

(Beta)

