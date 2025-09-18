Svi su ostali zatečeni tokom okršaja Srbije i Brazila.
VELIKA TUGA: Tragična vest sa meča Srbije i Brazila na Svetskom prvenstvu!
Odbojkaška reprezentacija Srbije napravila je pravu senzaciju na Svetskom prvenstvu, pošto su u trećem kolu grupe savladali Brazil sa 3:0 i obezbedili plasman u osminu finala.
Naša selekcija će u u borbi za četvrtfinale igrati protiv Irana 23. septembra od 14.00 po našem vremenu.
Nažalost, meč između Srbije i Brazila bio je obeležen i tužnom vestom iz brazilskog tabora. U 90. godini života preminula je Marija Anđela Rezende, majka legendarnog trenera Bernandinja i baka reprezentativnog dizača Bruninja.
Vest je objavio upravo Bruninjno na društvenim mrežama, u emotivnoj poruci koja je potresla sve ljubitelje odbojke.
Prizor koji je usledio dirnuo je ne samo sportski svet Brazila, već i sve ljubitelje odbojke širom sveta.
