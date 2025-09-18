Slušaj vest

Odbojkaška reprezentacija Srbije napravila je pravu senzaciju na Svetskom prvenstvu, pošto su u trećem kolu grupe savladali Brazil sa 3:0 i obezbedili plasman u osminu finala.

Naša selekcija će u u borbi za četvrtfinale igrati protiv Irana 23. septembra od 14.00 po našem vremenu.

Srbija SP u odbojci 2025 Foto: Marcin Golba/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Rouelle Umali / Xinhua News / Profimedia

Nažalost, meč između Srbije i Brazila bio je obeležen i tužnom vestom iz brazilskog tabora. U 90. godini života preminula je Marija Anđela Rezende, majka legendarnog trenera Bernandinja i baka reprezentativnog dizača Bruninja.

Vest je objavio upravo Bruninjno na društvenim mrežama, u emotivnoj poruci koja je potresla sve ljubitelje odbojke.

Prizor koji je usledio dirnuo je ne samo sportski svet Brazila, već i sve ljubitelje odbojke širom sveta.

