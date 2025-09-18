Slušaj vest

Na dokumentu, izdatom u njegovom rodnom Luisvilu, jasno se vidi prazna linija na kojoj je trebalo da stoji potpis slavnog boksera. Ovaj čin prkosa doveo je do toga da Muhamed Ali bude osuđen za izbegavanje vojne obaveze, oduzeta mu je titula svetskog prvaka i zabranjeno mu je bavljenje boksom.

Tokom zabrane održavao je govore na univerzitetima i kratko nastupao u brodvejskom mjuziklu, a u ring se vratio tri godine kasnije.

Kuća "Christie’s" saopštila je da će knjižica biti ponuđena na onlajn aukciji od 10. do 28. oktobra, uz procenu da bi mogla dostići cenu od tri do pet miliona dolara. Dokument je javno izložen u Rokfeler centru u Njujorku do 21. oktobra.

"Podsećanje na poruku mog oca o hrabrosti i uverenju važnije je nego ikad, a prodaja njegove knjižice snažan je način da se ta ostavština podeli sa svetom", izjavila je Alijeva ćerka, Rašeda Ali Volš.

Ali, trostruki svetski prvak u teškoj kategoriji, preminuo je 2016. godine u 74. godini života posle duge borbe sa Parkinsonovom bolešću.

Vrhovni sud SAD je 1971. jednoglasno poništio njegovu presudu, a Ali je do kraja života ostao upamćen ne samo kao jedan od najvećih boksera svih vremena, već i kao simbol borbe za mir, pravdu i ljudska prava.

(Beta)