TUGA! VELIKI ATLETSKI ŠAMPION PREMINUO NAKON KRATKE BOLESTI! Bio je u TOP 10 na svetu, oglasila se njegova porodica i potvrdila užasnu vest!
Kenijski atletičar i olimpijski šampion Jairus Kipčoge Bireč preminuo je u četvrtak uveče posle kraće bolesti, potvrdila je njegova porodica.
- Dragi prijatelji, sa dubokom tugom i teškim srcem vas obaveštavamo da je naš Jairus Kipčoge Bireč (KapKitiyo), bivši atletičar na 3000 metara sa preponama, preminuo. Jairus je mirno otišao Gospodu sinoć oko 20.30 časova - stoji u saopštenju porodice.
Bireč, koji je preminuo u 32. godini, važio je za jednog od najboljih svetskih trkača na 3000 metara sa preponama, redovno se nalazeći među desetoricom najbržih na planeti.
Vrhunac karijere dostigao je 2014. godine kada je osvojio zlato na Afričkom prvenstvu, a iste godine uzeo je i srebrnu medalju na Igrama Komonvelta.
Godinu dana kasnije upisao je i trijumf u Dijamantskoj ligi. U atletsku elitu zakoračio je 2010. godine, već na debiju u disciplini 3000 metara sa preponama ostvarivši rezultat ispod 8 minuta i 50 sekundi.