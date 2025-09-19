– Radujem se izazovu, koji je za mene potpuna novina. Pripremao se tokom sezone za klasične džet ski trke, koje traju dovoljno dugo, ali ovo je nešto sasvim drugačije, pride voiću u kategoriji GP 2 S. Kako bude svima tako će biti i meni. Idem da branim boje Srbije na izuzetno posećenom, zanimljivom i prestižnom takmičenju na Jadranskom moru – rekao je Nemanja Jovanović.