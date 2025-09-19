Tokom šest dana i više od 1500 kilometara samo najspremniji stići će do cilja džet ski trke izdržljivosti na Jadranu.
ŠEST DANA I VIŠE OD 1.500 KILOMETARA: Nemanja Jovanović predstavlja Srbiju na trci izdržljivosti
Boje Srbije u klasi GP 1 braniće Nemanja Neca Jovanović.
Počevši od Poreča takmičari će se kretati južno prema Crikvenicu, Biograd, Makarsku i Dubrovnik, pre nego završe u Zadru.
Tokom 13 destinacija takmičari će dnevno prevaljivati između 120 – 240 kilometara, što je jednom rečju pravi poduhvat.
Nagradni fond iznosi 20000 evra i SEA – DOO GTX 230 skuter.
– Radujem se izazovu, koji je za mene potpuna novina. Pripremao se tokom sezone za klasične džet ski trke, koje traju dovoljno dugo, ali ovo je nešto sasvim drugačije, pride voiću u kategoriji GP 2 S. Kako bude svima tako će biti i meni. Idem da branim boje Srbije na izuzetno posećenom, zanimljivom i prestižnom takmičenju na Jadranskom moru – rekao je Nemanja Jovanović.
