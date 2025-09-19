Slušaj vest

Dan nakon što je Angelina Topić ušla u finale Svetskog prvenstva u Tokiju u skoku uvis, isti uspeh napravila je i Adriana Vilagoš.

Adriana Vilagoš je uspela i plasirala se u finale bacanja koplja na Svetskom prvenstvu u Tokiju. Ona je u trećoj seriji kvalifikacija koplje bacila 66,06 metara i tako prebacila kvalifikacionu normu, koja je iznosila 62,50 metara.

"Htela sam baš da se izborim za ovo. Imala sam baš loše kvalifikacije na prethodna dva takmičenje. Nisam htela da razmišljam o tome, ali imala sam dodatan pritisak. Baš sam srećna što sam uspela, u trećoj da složim taj hitac, znala sam da sam sposoban. Mislim da će to biti plus za samopouzdanje za sutra. Imamo baš malo vremena, 24 sata da se spremimo, da se regenerišemo. Cilj je samo da se odmirim, i da se pripremim za sutra, da se regenerišem što bolje, da idem da uživam, i da bacam sa samopouzdanjem, da skupljam nove uspomene sa finala", rekla je Vilagoš posle plasmana u finale, pa dodala:

"Nije mi bilo svejedno. Bio je nekako scenario, da bacam solidno, ali da to ne bude dovoljno za finale. Opet je ostao taj treći hitac... Prišla sam kod mame i selektora, i oni su me bodrili, i rekli su da sam sposobna za to, da verujem, da uvek moj zadnji hitac može da odleti, i već je jednom tako odleteo. Sad idem da se odmorim, i da se spremim za sutra", dodala je Adriana.

1/9 Vidi galeriju Adriana Vilagoš Foto: EPA / Georgi Licovski, Marco Iacobucci/IPA Sport/ipa-ag / Shutterstock Editorial / Profimedia

Borba za medalju očekuje je u subotu od 14.05.

"Došla sam sa velikim samopouzdanjem. To smo planirali, da budem u jako dobroj formi, pšto sam imala u početku sezonu. Sutra samo treba da ponovim ovo, i da dodam još neke sitnice da bi bilo dobro, i nadamo se najboljem", zaključila je Vilagoš.