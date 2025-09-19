Zanimljiv dan na SP u Tokiju.
Ostali sportovi
AMERKANKA NAJBRŽA U TOKIJU: Džeferson-Vuden osvojila zlato u trci na 200 metara na SP
Slušaj vest
Američka atletičarka Melisa Džeferson-Vuden osvojila je zlatnu medalju u trci na 200 metara na Svetskom prvenstvu u Tokiju.
Džeferson-Vuden je pobedila rezultatom 21,68 sekundi, što je najbolji rezultat sezone.
Britanka Emi Hant osvojila je srebro sa 22,14 sekundi, a bronzanu medalju osvojila je Šerika Džekson sa Jamajke rezulatom 22,18 sekundi.
(Beta)
Reaguj
Komentariši