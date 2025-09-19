Slušaj vest

Američka atletičarka Melisa Džeferson-Vuden osvojila je zlatnu medalju u trci na 200 metara na Svetskom prvenstvu u Tokiju.

Džeferson-Vuden je pobedila rezultatom 21,68 sekundi, što je najbolji rezultat sezone.

Britanka Emi Hant osvojila je srebro sa 22,14 sekundi, a bronzanu medalju osvojila je Šerika Džekson sa Jamajke rezulatom 22,18 sekundi.

(Beta)

Ne propustiteOstali sportoviVELIKA NAGRADA AZERBEJDŽANA: Hamilton najbrži na drugom treningu u Bakuu
Luis Hamilton
Ostali sportovi"DOŠLA SAM SA VELIKIM SAMOPOUZDANJEM..." Prve reči Adriane Vilagoš nakon plasmana u finale Svetskog prvenstva! Jedva čeka subotu, njena izjava će vas oduševiti!
profimedia0880431979.jpg
Ostali sportoviIDEMOOO! ADRIANA VILAGOŠ JE U FINALU! Moćan hitac Srpkinje na Svetskom prvenstvu u Tokiju - Marija ostala bez prilike da se bori za medalju!
profimedia0896728572adriana.jpg
Ostali sportoviŠEST DANA I VIŠE OD 1.500 KILOMETARA: Nemanja Jovanović predstavlja Srbiju na trci izdržljivosti
Nemanja Jovanović

Trening fudbalera Srbije pred Letoniju Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić