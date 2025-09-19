Slušaj vest

Međunarodna skijaška federacija (FIS) saopštila je danas da će pojačati razgovore o bezbednosti u alpskom skijanju, nakon što je italijanski skijaš Mateo Franzoso tragično preminuo od posledica pada na treningu u Čileu.

Dodaje se da rizici u alpskom skijanju ne mogu u potpunosti da se eliminišu, ali da se kroz dijalog, edukaciju i zajedničku akciju mogu značajno smanjiti.

FIS je istakao da razvija "naučni i sistematski pristup" zaštiti sportista, navodeći kao primere inovacije poput vazdušnih jastuka, elektronskih vezova i kaciga otpornih na višestruke udarce.

"U narednim nedeljama intenziviraćemo dijalog sa svim stranama, sa jednim vodećim principom, dobrobit i bezbednost sportista moraju biti na prvom mestu", navodi federacija.

Franzoso (25) je teško pao tokom priprema italijanskog tima u La Parvi, zadobio edem mozga i preminuo u ponedeljak. Italijanski skijaški sport već je bio pogođen smrću 19-godišnje Matilde Lorenci u oktobru 2024. na treningu u Val Senalesu.

Njegov timski kolega Kristof Inerhofer napustio je pripreme u Čileu, rekavši da prolazi kroz "najteže dane u karijeri" i da "nema smisla nastaviti" iz poštovanja prema preminulom kolegi.

Francuski skijaš Adrien Teo pozvao je na hitne razgovore o merama bezbednosti, podsećajući i na tragediju Davida Poasona, koji je nastradao 2017. na treningu u Kanadi.

(Beta)