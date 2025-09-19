Slušaj vest

"Izvršni odbor će primeniti isti pristup kao u Parizu", rekla je nova predsednica MOK-a Kirsti Koventri.

To znači da sportisti mogu da nastupaju individualno pod neutralnom zastavom, pod uslovom da nemaju veze sa vojskom i da javno nisu podržali invaziju na Ukrajinu.

Odluka, očekivana već mesecima, doneta je na sastanku u Milanu. Koventri je još prilikom izbora u martu isticala da je važno da svi sportisti budu zastupljeni, ali uz poštovanje principa MOK-a.

Na Olimpijskim igrama u Parizu prisustvo Rusa i Belorusa bilo je ograničeno na 25 sportista, koji su osvojili pet medalja. Velikim delom, obim delegacija u Milanu i Kortini zavisiće od međunarodnih sportskih federacija, koje nastavljaju da primenjuju različite mere, neke i dalje zabranjuju učešće Rusa i Belorusa.

Među njima su Međunarodna skijaška federacija, biatlon i sankanje, dok je u klizačkim disciplinama dozvoljen po jedan sportista po naciji.

(Beta)