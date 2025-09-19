Holanđanka nastavlja da dominira.
Ostali sportovi
FEMKE UZ REZULTAT SEZONE DO ZLATA U TOKIJU: Holanđanka slavila u trci na 400 metara sa preponama
Slušaj vest
Holandska atletičarka Femke Bol osvojila je zlatnu medalju u trci na 400 metara s preponama na Svetskom prvenstvu u Tokiju.
Ona je pobedila vremenom 51,54 sekunde, što je i najbolji svetski rezultat ove sezone.
Srebro je pripalo Amerikanki Džasmin Džons koja je imala 0,174 sekundu zaostatka za Bol, a bronzu je, novim nacionalnim rekordom Slovačke od 53,00 sekunde, osvojila Ema Zapletalova.
(Beta)
Reaguj
Komentariši