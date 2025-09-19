Slušaj vest

Holandska atletičarka Femke Bol osvojila je zlatnu medalju u trci na 400 metara s preponama na Svetskom prvenstvu u Tokiju.

Ona je pobedila vremenom 51,54 sekunde, što je i najbolji svetski rezultat ove sezone.

Srebro je pripalo Amerikanki Džasmin Džons koja je imala 0,174 sekundu zaostatka za Bol, a bronzu je, novim nacionalnim rekordom Slovačke od 53,00 sekunde, osvojila Ema Zapletalova.

