Sud za sportsku arbitražu (CAS) saopštio je danas da je odbacio Katirovu žalbu na zabranu nastupa, koja mu je izrečena zbog propuštanja doping testova i pokušaja falsifikovanja putnih dokumenata kako bi prikrio prekršaje.

Atletska jedinica za integritet (AIU) uložila je protivžalbu tražeći produženje kazne za dodatnu godinu, do februara 2029, ali je CAS i taj zahtev odbio, navodeći da "nije bilo otežavajućih okolnosti koje bi opravdale povećanje suspenzije".

Takođe je odbijen zahtev AIU da se retroaktivno ponište Katirevi rezultati iz 2023. godine.

Marokanac po rođenju, koji nastupa za Španiju, zadržaće srebrnu medalju osvojenu na 5.000 metara na Svetskom prvenstvu u Budimpešti 2023, kao i bronzu na 1.500 metara sa šampionata u Judžinu 2022. godine.

Prvobitna dvogodišnja suspenzija sprečila ga je da nastupi na Olimpijskim igrama u Parizu prošle godine, a na Igrama u Tokiju 2021. bio je osmi u trci na 5.000 metara.

Katir će imati 29 godina kada mu kazna istekne početkom sezone u kojoj će se održati Olimpijske igre u Los Anđelesu.

(Beta)