Slušaj vest

Brazilski atletičar, Kaio Bonfim, postao je šampion sveta u brzom hodanju na 20 kilometara.

Sjajni Bonfim trku je završio za sat vremena 18 minuta i 35 sekundi, drugo mesto i srebrna medalja pripala je Kinezu Džaodžao Vangu koji je bio osam sekundi sporiji, a bronzu je osvojio Španac Pol Mekgrat sa vremeno 1:18.45.

Fizički i emotivni slom doživeo je Bonfim nakon prolaska kroz cilj. Pao je na zemlju i počeo da plače. Nije mogao da se pomeri, pa mu je prišao sunarodnik Mateuš Korea, koji se takođe takmičio u ovoj discipliti, podigao ga i nosio u naručju.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Šampion sveta u brzom hodanju - Kaio Bonfim Foto: Andrzej Iwanczuk/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, PressFocus / ddp USA / Profimedia, Marcel ter Bals, MTB Photo / Alamy / Profimedia

Kurir sport

Ne propustiteOstali sportoviAMERIKANAC "KRUNISAN" Bendžamin osvojio zlato u trci na 400 metara na SP u Tokiju
Raj Bendžamin
Ostali sportoviJOŠ JEDNO ZLATO ODE ZA AMERIKU: Noa Lajs najbrži u trci na 200 metara na SP u Tokiju
Noa Lajls
Ostali sportoviZLATO IDE U PORTUGAL: Pičardo svetski šampion u troskoku
profimedia-1038630212.jpg
Ostali sportoviZLATO IDE ZA BOCVANU: Kebinatšipi najbrži u trci na 400 metara na SP u Tokiju
Busang Kebinatšipi

Adrijana Vilagoš  Izvor: RTS