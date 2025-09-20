Emotivna scena na Svetskom prvenstvu u Tokiju.
SCENA KOJA JE OBIŠLA SVET! Prošao prvi kroz cilj, pa se slomio: Pao na zemlju i plakao kao malo dete! Drugi takmičar ga nosio u naručju!
Brazilski atletičar, Kaio Bonfim, postao je šampion sveta u brzom hodanju na 20 kilometara.
Sjajni Bonfim trku je završio za sat vremena 18 minuta i 35 sekundi, drugo mesto i srebrna medalja pripala je Kinezu Džaodžao Vangu koji je bio osam sekundi sporiji, a bronzu je osvojio Španac Pol Mekgrat sa vremeno 1:18.45.
Fizički i emotivni slom doživeo je Bonfim nakon prolaska kroz cilj. Pao je na zemlju i počeo da plače. Nije mogao da se pomeri, pa mu je prišao sunarodnik Mateuš Korea, koji se takođe takmičio u ovoj discipliti, podigao ga i nosio u naručju.
