OSTALA JE BEZ MEDALJE, ALI JOJ SLEDI NOVČANA NAGRADA! Evo koliko je Adriana Vilagoš zaradila kao osmoplasirana na Svetskom prvenstvu!
Nakon što je bila fantastična u kvalifikacijama, Adriana Vilagoš je probala da dođe do medalje na velikom takmičenju i postane prva srpkinja koja je ostvarila takav uspeh u bacačkim disciplinama na Svetskom prvenstvu.
Ipak, srpska atletičarka je završila učešće na Svetskom prvenstvu kao osmoplasirana.
Počela je finale sa 52.93 metara, a potom je malo popravila rezultat na 57.31. To nije bilo dovoljno da se obezbedi četvrto bacanje, ali se razbudila i u trećoj seriji bacila 60.00.
U četvrtoj seriji je potom dodatno popravila rezultat na 61.29, što je omogućilo plasman u osam najboljih i novu seriju. Međutim, hitac od 61.20 u petoj rundi nije bio dovoljan da se nastavi borba za medalju.
Na osnovu pravila Svetske atletike, njen plasman joj je doneo i novčanu nagradu od 5.000 dolara.