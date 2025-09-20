Slušaj vest

Nakon što je bila fantastična u kvalifikacijama, Adriana Vilagoš je probala da dođe do medalje na velikom takmičenju i postane prva srpkinja koja je ostvarila takav uspeh u bacačkim disciplinama na Svetskom prvenstvu.

Ipak, srpska atletičarka je završila učešće na Svetskom prvenstvu kao osmoplasirana.

Počela je finale sa 52.93 metara, a potom je malo popravila rezultat na 57.31. To nije bilo dovoljno da se obezbedi četvrto bacanje, ali se razbudila i u trećoj seriji bacila 60.00.

U četvrtoj seriji je potom dodatno popravila rezultat na 61.29, što je omogućilo plasman u osam najboljih i novu seriju. Međutim, hitac od 61.20 u petoj rundi nije bio dovoljan da se nastavi borba za medalju.

Na osnovu pravila Svetske atletike, njen plasman joj je doneo i novčanu nagradu od 5.000 dolara.