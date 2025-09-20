Slušaj vest

Srpska atletičarka Adriana Vilagoš zauzela je danas osmo mesto u bacanju koplja na Svetskom prvenstvu u Tokiju. Ona je najbolji hitac od 61,29 metara ostvarila u petoj seriji.

Vilagoš je juče u kvalifikacijama imala najbolji rezultat od 66,06 metara, ali danas u finalu nije uspela da ponovi taj rezultat.

1/9 Vidi galeriju Adriana Vilagoš Foto: EPA / Georgi Licovski, Marco Iacobucci/IPA Sport/ipa-ag / Shutterstock Editorial / Profimedia

Posle finala, Adriana nije krila razočaranje, istakavši da oseća žal što nije ostvarila bolji rezultat. Ipak, poručila je da veruje kako će joj ovo iskustvo biti dragoceno i pomoći joj u narednim takmičenjima.

"Dala sam sve od sebe, ali danas jednostavno nisam uspela da ponovim hitac iz kvalifikacija. Finale je donelo veliku borbu i drago mi je što sam bila deo nje, ali ostaje žal jer sam znala da sam spremna za daljine preko 65 metara. Ipak, verujem da je ovo samo još jedno iskustvo koje će mi značiti na putu ka budućim velikim rezultatima", rekla je Vilagoš.

Inače, Vilagoš je, u slučaju uspeha, mogla da postane tek treći nosioc odličja za Srbiju na Svetskim prvenstvima, pošto su prethodno medalje osvajali samo Ivana Španović (tri puta) i Emir Bekrić (jednom).