Slušaj vest

Kadetski reprezentativac Srbije Joakim Klačar, osvojio je treće mesto na MTB XCO Prvenstvu Balkana koje se vozi u rumunskom Campulungu.

Biciklizam Foto: Stefano Cavasino / AFP / Profimedia, Promo

 "Mladi, supertalentovani Joakim Klačar zaslužuje čestitke ne samo za medalju već i za veliku borbenost - zadovoljan je selektor MTB reprezentacije Srbije Oliver Štrbac.

Ni ostali naši takmičari nisu razočarali.

Branislav Ilić je zauzeo osmo mesto. Dušan Stojadinović je bio deveti. Relja Vojnović je imao defekt, ali je bio uporan, veoma požrtvovan i na kraju je stigao na cilj kao 15.

Ne propustiteOstali sportoviVINGEGOR ZADRŽAO VOĐSTVO: Pedersen pobednik 15. etape Vuelte
Biciklizam, Vuelta
Ostali sportoviHOROR! Jedan od najpoznatijih sportista sveta doživeo jezivu nesreću! Helikopterom ga hitno prevezli u bolnicu, poznato u kom je stanju!
Kris Frum
Ostali sportoviTREĆA ETAPA VUELTE: Francuz Godu pobednik, slavio u sprint finišu
Vuelta, Biciklizam
Ostali sportovi12. IZDANJE BICIKLISTIČKOG MARATONA: Damjan Stanišić i Juliia Iakunina pobednici Tri strane Kopaonika
Julia Iakunina pobednica maratona Tri strane Kopaonika

Biciklizam, Biciklistička trka Izvor: Kurir