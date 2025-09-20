Slušaj vest

Reprezentativac Srbije u rvanju grčko-rimskim stilom Aleksandar Komarov obezbedio je medalju na Svetskom prvenstvu u Zagrebu, pošto se plasirao u finel u kategoriji do 87 kilograma.

Komarov je u prvom kolu pobedio Japanca Soha Sakabea 5:3, a u osmini finala bio je bolji od Amerikanca Pejtona Džejkobsona 5:1.

On je u četvrtfinalu eliminisao Islama Jevlojeva iz Kazahstana, a u polufinalu je savladao Milada Alizrajeva iz Rusije.

U borbi za zlato Komarov će za rivala imati Iranca Alirezu Mohmadipjanija, a finalni meč na programu je u nedelju.

Komarov je ove godine već osvojio bronzu, na Evropskom prvenstvu u Bratislavi.

Zapažen nastup u Zagrebu imao je još jedan reprezentativac Srbije Georgi Tibilov, koji je zauzeo peto mesto kategoriji do 60 kilograma.

Tibilovu je nedostajalo malo sreće, pošto je u dve odlučujuće borbe bio eliminisan iako je rezultat bio nerešen.

U polufinalu meč je završen 5:5, ali je ipak pobedio Ališer Ganijev iz Uzbekistana, pošto je osvojio prvi poen u borbi. Isto se desilo i u meču za treće mesto, rezultat je bio 1:1, a bronzu je osvojio Hračija Pogosjan iz Jermenije.