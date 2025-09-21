Slušaj vest

Vaterpolisti Novog Beograda plasirali su se sinoć u Ligu šampiona, pošto su pobedili Steauu iz Bukurešta 20:6 (7:0, 3:2, 5:2, 5:2), u utakmici pretposlednjeg kola kvalifikacionog turnira u Beogradu.

Najefikasniji u beogradskoj ekipi sa po tri gola bili su Miloš Ćuk, Dušan Trtović i Luka Pljevančić.

Novi Beograd se peti put uzastopno plasirao u Ligu šampiona, a u najelitnijem takmičenju je i Primorac.

Posle dva kola, Novi Beograd i Primorac imaju po šest bodova i njihov duel poslednjeg kola, u nedelju od 19.30 na bazenu Sportskog centra 11. april, odlučiće pobednika grupe.

