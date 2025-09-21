Slušaj vest

Odbojkaši Italije plasirali su se danas u četvrtfinale Svetskog prvenstva, pošto su u Manili pobedili Argentinu sa 3:0, po setovima 25:23, 25:20, 25:22.Aktuelne prvake sveta do pobede je vodio Alesandro Mikeleto sa 15 poena, dok je Juri Romano upisao poen manje.

U selekciji Argentine bolji od ostalih je bio Lučijano Visentin sa 15 poena.

Italija u četvrtfinalu Svetskog prvenstva čeka pobednika meča između Belgije i Finske.

Duel između Belgije i Finske zakazan je za danas od 14.00.

