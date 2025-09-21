Italijani sad idu Belgijance ili Fince...
BRUTALNO ČIŠĆENJE U POLUFINALU! Odbojkaši Italije pobedili Argentinu i plasirali se u četvrtfinale Svetskog prvenstva!
Odbojkaši Italije plasirali su se danas u četvrtfinale Svetskog prvenstva, pošto su u Manili pobedili Argentinu sa 3:0, po setovima 25:23, 25:20, 25:22.Aktuelne prvake sveta do pobede je vodio Alesandro Mikeleto sa 15 poena, dok je Juri Romano upisao poen manje.
U selekciji Argentine bolji od ostalih je bio Lučijano Visentin sa 15 poena.
Italija u četvrtfinalu Svetskog prvenstva čeka pobednika meča između Belgije i Finske.
Duel između Belgije i Finske zakazan je za danas od 14.00.
