Aktuelna viceprvakinja Afrike je slavila u vremenu od 1:54,62 minuta, čime je postavila novi rekord svetskih prvenstava.

Srebro i bronza pripale su britanskim atletičarkama.

Druga je kroz cilj prošla Džordžija Hanter Bel u vremenu od 1:54,90 minuta, dok je sekundu slabije vreme imala aktuelna olimpijska šampionka Kili Hodžkinson.

Svetsko prvenstvo u Tokiju, jubilarno 20. po redu, biće završeno u nedelju.

