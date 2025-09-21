Kenijska atletičarka Lilijan Odira osvojila je zlatnu medalju u trci na 800 metara na Svetskom prvenstvu u Tokiju.
Tokio
ZLATO ZA KENIJKU NA SVETSKOM PRVENSTVU: Odira najbrža u trci na 800 metara
Aktuelna viceprvakinja Afrike je slavila u vremenu od 1:54,62 minuta, čime je postavila novi rekord svetskih prvenstava.
Srebro i bronza pripale su britanskim atletičarkama.
Druga je kroz cilj prošla Džordžija Hanter Bel u vremenu od 1:54,90 minuta, dok je sekundu slabije vreme imala aktuelna olimpijska šampionka Kili Hodžkinson.
Svetsko prvenstvo u Tokiju, jubilarno 20. po redu, biće završeno u nedelju.
