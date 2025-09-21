Slušaj vest

Angelina je, prvi put u seniorskoj karijeri, osvojila medalju na Svetskom prvenstvu.

Bilo je izuzetno dramatično, finale Svetskog prvenstva u Tokiju je bilo prekidano dva puta zbog jake kiše.

Angelina Topić je bila fantastična, ostvarila je najbolji rezultat ove sezone i približila se ličnom rekordu tako što je preskočila 1.97m.

Na kraju je, nakon što je tri puta bila neuspešna na 2m, morala da strepi i čeka skokove koleginica.

Angelina Topić osvojila bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu

Zaplakala je Angelina i pre nego što je Ukrajinka Mahučih poslednji put oborila visinu 2.02, a usledila je emotivna reakcija naše mlade atletičarke.

