Slušaj vest

Dvadesetogodišnja srpska atletičarka je napravila uspeh karijere i prvi put kao seniorka osvojila medalju na Svetskom prvenstvu.

Bila je sjajna u finalu u Tokiju Angelina, bez greške preskočila 1.88m, 1.93m i 1.97m, čime je napravila svoj najbolji skok u sezoni i približila se ličnom rekordu (1.98m).

Angelina Topić osvojila bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu Foto: Ben STANSALL / AFP / Profimedia

Zaustavila se potom na 2m, a onda je čekala rezultate koleginica.

Na kraju se dobro završilo, Angelina Topić je osvojila bronzanu medalju, a to je emotivno proslavila.

Osim medalje, prema propozicijama Svetske atletike, Angelina je u prestonici Japana osvojila i novčanu nagradu od 22.000 dolara.

