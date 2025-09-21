Dugo će Angelina Topić pamtiti 21. septembar 2025. godine.
NIJE SAMO MEDALJA! Poznato koliko je Angelina Topić zaradila nakon velikog uspeha na Svetskom prvenstvu
Dvadesetogodišnja srpska atletičarka je napravila uspeh karijere i prvi put kao seniorka osvojila medalju na Svetskom prvenstvu.
Bila je sjajna u finalu u Tokiju Angelina, bez greške preskočila 1.88m, 1.93m i 1.97m, čime je napravila svoj najbolji skok u sezoni i približila se ličnom rekordu (1.98m).
Angelina Topić osvojila bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu Foto: Ben STANSALL / AFP / Profimedia
Zaustavila se potom na 2m, a onda je čekala rezultate koleginica.
Na kraju se dobro završilo, Angelina Topić je osvojila bronzanu medalju, a to je emotivno proslavila.
Osim medalje, prema propozicijama Svetske atletike, Angelina je u prestonici Japana osvojila i novčanu nagradu od 22.000 dolara.
