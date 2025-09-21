Slušaj vest

Bilo je drame i stresa u finalu u Tokiju, pa otuda i suza Angeline Topić dok je čekala skokove koleginica od kojih je zavisio njen plasman.

Srećom, dobro se završilo, Angelina je osvojila bronzanu medalju koju je aspolutno zaslužila.

Dvadesetogodišnja atletičarka je bez greške preskočila 1.88m, 1.93m i 1.97m, a potom je na 2.00m tri puta bila neuspešna.

Finale je dva puta bilo prekinuto zbog pljuska, a Angelina je nakon velikog uspeha istakla da će rezultat iz Tokija iskoristiti kao motivaciju za nastavak karijere.

"Bila je to prava borba do poslednjeg skoka i presrećna sam što kući nosim medalju. Kiša i prekidi su otežali takmičenje, ali uspela sam da ostanem fokusirana i dam svoj maksimum. Bronza sa Svetskog prvenstva za mene je ogromna motivacija da nastavim da radim i da se borim za još veće visine", rekla je Topić.

