Slušaj vest

Bilo je drame i stresa u finalu u Tokiju, pa otuda i suza Angeline Topić dok je čekala skokove koleginica od kojih je zavisio njen plasman.

Srećom, dobro se završilo, Angelina je osvojila bronzanu medalju koju je aspolutno zaslužila.

Angelina Topić osvojila bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu Foto: Ben STANSALL / AFP / Profimedia

Dvadesetogodišnja atletičarka je bez greške preskočila 1.88m, 1.93m i 1.97m, a potom je na 2.00m tri puta bila neuspešna.

Finale je dva puta bilo prekinuto zbog pljuska, a Angelina je nakon velikog uspeha istakla da će rezultat iz Tokija iskoristiti kao motivaciju za nastavak karijere.

"Bila je to prava borba do poslednjeg skoka i presrećna sam što kući nosim medalju. Kiša i prekidi su otežali takmičenje, ali uspela sam da ostanem fokusirana i dam svoj maksimum. Bronza sa Svetskog prvenstva za mene je ogromna motivacija da nastavim da radim i da se borim za još veće visine", rekla je Topić.

Ne propustiteOstali sportoviANGELINA, TI SI NAŠE ZLATO! Srbijo slavi! Fantastična Topić prvi put u karijeri osvojila medalju na Svetskom prvenstvu!
Angelina Topić sa medaljom na Svetskom prvenstvu
Ostali sportoviSUZE KOJE ĆE SRBIJA DUGO PAMTITI! Angelina zaplakala od stresa, a onda shvatila da je napravila uspeh karijere! Planina emocija u Tokiju!
Ostali sportoviNIJE SAMO MEDALJA! Poznato koliko je Angelina Topić zaradila nakon velikog uspeha na Svetskom prvenstvu
Angelina Topić slavi bronzu na Svetskom prvenstvu

Bonus video:

Angelina Topić, atletika, Bergen Izvor: Kurir