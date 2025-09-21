Slušaj vest

Dvadesetogodišnja srpska atletičarka je prvi put u karijeri osvojila bronzanu medalju na seniorskom Svetskom prvenstvu.

Takmičenje u Tokiju je završeno dramom i uz puno emocija.

Angelina je zaplakala i pre nego što je saznala da je osvojila medalju, a kada je shvatila da je ostvarila veliki uspeh nije mogla da se smiri.

Emotivan je bio i njen otac Dragutin Topić koji na tribinama. kao i ćerka, nije mogao da kontroliše reakciju.

Pogledajte reakciju Dragutina i Angeline Topić:

Suze Dragutina Topića nakon uspeha Angeline na Svetskom prvenstvu Foto: Printscreen

