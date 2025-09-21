Srbija ove nedelje slavi uspeh Angeline Topić.
PONOS
SUZA SUZU STIŽE! EKSPLOZIJA EMOCIJA PONOSNOG TATE! Pogledajte kako je Dragutin Topić reagovao kada je Angelina osvojila medalju na Svetskom prvenstvu
Dvadesetogodišnja srpska atletičarka je prvi put u karijeri osvojila bronzanu medalju na seniorskom Svetskom prvenstvu.
Takmičenje u Tokiju je završeno dramom i uz puno emocija.
Angelina je zaplakala i pre nego što je saznala da je osvojila medalju, a kada je shvatila da je ostvarila veliki uspeh nije mogla da se smiri.
Emotivan je bio i njen otac Dragutin Topić koji na tribinama. kao i ćerka, nije mogao da kontroliše reakciju.
Pogledajte reakciju Dragutina i Angeline Topić:
Suze Dragutina Topića nakon uspeha Angeline na Svetskom prvenstvu Foto: Printscreen
